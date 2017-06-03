На окупованих територіях Донбасу з’явився "український голос"

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На окупованій території Донбасу і прикордонні області Росії почало мовлення Українське радіо.
Про це повідомила прес-служба Донецької військово-цивільної адміністрації.
За словами голови Донецької ОДА Павла Жебрівського, сигнал Українського радіо буде охоплювати Донецьку, Луганську області, разом з окупованими територіями, а також Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську області, і, крім того, прикордонні території Російської Федерації, які межують з Донбасом.
Цей проект є початком реалізації проекту щодо спрямованого мовлення на окуповані території Донецької і Луганської областей.
Мовлення здійснюється з передавача NAUTEL XL-60, який був наданий Міністерству інформаційної політики компанією BBG в якості технічної допомоги. На разі оператором комунікацій виступає Концерн РРТ.
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За словами в.о. Генерального директора Концерна РРТ Олександра Богданова, в даний момент передавач працює з потужністю 12 кВт. Протягом найближчого часу потужність мовлення буде збільшена Концерном до 25 кВт.