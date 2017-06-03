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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На окупованих територіях Донбасу з’явився "український голос"

20:37, сьогодні 142 Читать новость на русском
На окупованих територіях мовитиме українське радіо
На окупованих територіях мовитиме українське радіо / Фото з відкритих джерел

На окупованій території Донбасу і прикордонні області Росії почало мовлення Українське радіо.

Про це повідомила прес-служба Донецької військово-цивільної адміністрації.

За словами голови Донецької ОДА Павла Жебрівського, сигнал Українського радіо буде охоплювати Донецьку, Луганську області, разом з окупованими територіями, а також Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську області, і, крім того, прикордонні території Російської Федерації, які межують з Донбасом.

Цей проект є початком реалізації проекту щодо спрямованого мовлення на окуповані території Донецької і Луганської областей.

Мовлення здійснюється з передавача NAUTEL XL-60, який був наданий Міністерству інформаційної політики компанією BBG в якості технічної допомоги. На разі оператором комунікацій виступає Концерн РРТ.

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За словами в.о. Генерального директора Концерна РРТ Олександра Богданова, в даний момент передавач працює з потужністю 12 кВт. Протягом найближчого часу потужність мовлення буде збільшена Концерном до 25 кВт.

Теги: Україна Медіа ЗМІ
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