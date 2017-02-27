На окупованій Луганщині в обігу будуть тільки рублі

З 1 березня в "ЛНР" окупанти "офіційною" грошовою одиницею встановлюють російський рубль.

Відповідну постанову 21 лютого підписав "голова Ради міністрів" "ЛНР" Сергій Козлов.

Ця постанова приймається "з метою вжиття заходів щодо стабілізації фінансово-грошової системи, а також у зв'язку із здійсненням фінансових операцій на території "Луганської Народної Республіки" переважно в російських рублях", наголошується в документі.

Зазначимо, що "ЛНР" перейшла на розрахунки в російських рублях у вересні 2015 року. Тоді, крім російського рубля, на окупованій території допускався оборот гривні, долара і євро як для готівкової, так і для безготівкової форм розрахунку. У нинішній "постанові" "документ" дворічної давнини визнається таким, що втратив силу.

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