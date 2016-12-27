На передовій встановили великий український стяг

На фронті продовжують порушувати перемир'я в Авдіївській промзоні навіть у перед новорічний час, але волонтери потрапили на передову та зробили подарунки бійцям.

Волонтер Олег Ганжа тримає в руках величезний прапор. Спеціально привіз його на пекельну Авдіївку, аби потішити бійців.

Солдати кажуть, що державний прапор на фронті – це особливий символ. Побиті війною будинки нагадують, що це зона бойових дій, а земля тут всіяна рештками боєприпасів різного калібру.

Чергове перемир’я і черговий режим тиші постійно порушується бойовиками, особливо вночі.

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Кожне нове перемир’я бойовики використовують, аби перегрупуватися та ще більше укріпитися. При цьому їхні провокації все одно супроводжуються втратами з нашого боку.

Окрім важливих на війні речей помічники армії привезли і трохи гарного настрою. Заграли для вояків на гітарі, та заспівали козацьких пісень.