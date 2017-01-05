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На півдні України обмежать рух транспорту через негоду

22:06, сьогодні 2234 Читать новость на русском
Рух вантажівок обмежено
Рух вантажівок обмежено / e-gorlovka.com.ua

Через різке погіршення погодних умов у південних областях України вирішили обмежити рух транспорту.

Так, у Миколаївській області з 6 січня з 8:00 години тимчасово обмежено рух для проїзду вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення:

М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м.Таганрог), км 55+550 (від межі з Одеською областю) – км 177+531 (до межі з Херсонською областю);
Т-15-14 під’їзд до смт.Березанка, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14) – 4+430 (до перехрестя вулиць у смт.Березанка);
Т-15-13 Нечаяне – Очаків км 0+000 (від примикання до автодороги М-14) – км 36+900 (до перехрестя з автодорогою Т-15-07 на виїзді з міста Очакова).

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Обмеження будуть і в Херсонській області. Там очікуються сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою до 35 см, сильні тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах.

Відтак для вантажного транспорту на в’їзді до м. Херсона буде організовано об’їзд, який буде перенаправляти вантажівки до місця відстою, щоб перечекати негоду.

Такі місця буде облаштовано на трасі М14, а саме: Т-подібного перехрестя у с. Чорнобаївка з місцем відстою "Чорнобаївський ринок"; на трасі Р 42, район с. Жовтневе – біля автозаправки; на трасі М 14, м. Олешки – біля автозаправок "Близнюки".

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Окрім того Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко надав право обласним державним адміністраціям та безпосередньо Обласній службі автомобільних доріг самостійно, без узгодження перекривати дорогу у випадку надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, до цього "Укравтодор" через негоду обмежив рух великовагового і великогабаритного транспорту в Одеській області.

На Закарпатті ж водії можуть залишитися ночувати у своїх автомобілях через снігові замети.

Теги: Україна Негода в Україні Погода Херсон Миколаїв Одеса
Джерело: 24 Канал
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