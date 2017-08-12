На півдні України затримали наркоторговців

В ході спільних рейдів Держприкордонслужби та Нацполиции, проведених в Одеській і Миколаївській областях ліквідовано організоване злочинне угрупування, що займалося вирощуванням, виготовленням та збутом наркотичних речовин.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

З'ясувалось, що злочинці вирощували цілі плантації наркотичних речовин на Миколаївщині. Після дозрівання рослини продавали через мережу реалізаторів в Одесі. Щомісячний оборот наркоторговців становив кілька мільйонів гривень.

Під час обшуку правоохоронці виявили майже 90 кілограм наркотичних речовин рослинного походження, лабораторію з виготовлення амфетаміну, обладнання для обробки, фасування та вживання наркотиків.

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Загалом вилучена партія наркотиків становить близько 40 тисяч доз. Окрім цього, у злочинців знайшли тротилові шашки, 12 бойових гранат та значну кількість боєприпасів до зброї різних калібрів.