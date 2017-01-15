На початку тижня в Україні буде холодно та без опадів

У найближчу добу на більшій частині території України буде помірно вологе та холодне повітря.
Трішки тепліше та з мокрим снігом буде лише в східних областях та Криму, повідомляє Інтерфакс.
Температура вночі – 4 – 9 морозу, в західних областях до мінус 13, на сході до 3 морозу. Вдень на переважній більшості території країин від одного до 6 градусів морозу, на сході та в Криму – до 2 градусів тепла.
Вітер змінних напрямків 3 – 8 м/с.
На 17 січня синоптики також не прогнозують істотних опадів, лише в Криму та на півдні Одеської області падатиме мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь.
Температура вночі 5 –10 морозу, на заході до мінус 14, в Криму та на сході до 2 тепла.
Читайте також: Казковий засніжений Львів: неймовірні фото з Іnstagram
Коментарі