17:42
3 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нові партнери Росії. Росія обирає новий туристичний герб
Вєсті Кремля
21:38, 2 червня
Вєсті.UA. Страус Плотницький. Ані Лорак – патріот
Вєсті.UA
19:46, 2 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Випуск новин за 15:00: Стан Осмаєва. Загроза теракту на фестивалі
Випуск новин
16:05, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На похороні жертв сутичок у Кабулі пролунали три вибухи, є загиблі

16:37, сьогодні 89 Читать новость на русском
Вибухи на похороні у Кабулі
Вибухи на похороні у Кабулі / Tolo News

Сьогодні, 3 червня, в Афганістані на похороні жертв сутичок між поліцією і протестувальниками в Кабулі пролунало декілька вибухів, загинули щонайменше 20 людей.

Про це пише видання Tolo News.

Також повідомляється, що поранено щонайменше 87 людей.

Вибухи прозвучали в районі Саро Шамолі афганської столиці під час похорону сина заступника спікера сенату Афганістану Саліма Ізадьяра. Він був одним із п’яти загиблих 2 червня, коли антиурядова акція переросла в сутичку з поліцією.

У церемонії похорону брали участь керівники уряду, в тому числі і глава виконавчої влади Абдулла Абдула, сенатори, депутати парламенту, керівники силових структур.

Читайте також: Поліція відкрила вогонь по тисячному натовпі мітингарів у Кабулі: серед жертв – син політика

Протестний рух напередодні пройшов через теракт у Кабулі 31 травня. Тоді загинули майже 100 осіб, поранення отримали більше 500 мирних жителів. Демонстранти вимагали відставки президента, глави виконавчої влади і керівників силових структур, яких вважають неспроможними зупинити насильство.

Під час протестної акції відбулися зіткнення з поліцією. Мітингувальники заявляли, що в результаті обстрілу поліції напередодні загинули 7 демонстрантів. Проте, за даними медиків, жертвами стрілянини поліцейських стали 5 людей, 11 були поранені, серед них і восьмирічна дитина.

Нагадаємо, що у центрі афганської столиці стався кривавий теракт. Вибух прогримів вранці 31 травня у кварталі, де розташовано багато іноземних дип-представництв. За останніми даними, загинули 80 людей. Постраждалих понад 350. Відповідальність за вибух уже взяла на себе "Ісламська держава".

Теги: Афганістан Вибух Жертви
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чи варто Україні писати Путіну листи подяки?
сьогодні, 17:30 Чи варто Україні писати Путіну листи подяки?
Денис Бігус 34
Кому нужны
сьогодні, 16:16 Кому нужны "мировые расколы" и к чему они приведут
Володимир Співаковський 569
Чому НАЗК пропускає найхимерніші декларації корумпованих політиків
сьогодні, 15:51 Чому НАЗК пропускає найхимерніші декларації корумпованих політиків
165
Якби Тимошенко не підписала контракт, то й судитися з
сьогодні, 15:00 Якби Тимошенко не підписала контракт, то й судитися з "Газпромом" не довелося б
Тарас Березовець 593
Три роки Порошенка: крики
сьогодні, 14:00 Три роки Порошенка: крики "ганьба" й пусті обіцянки
Дмитро Гнап 1130
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Розенко розповів, коли і на скільки збільшаться пенсії
13 січня , 23:36 2
Фракцію Порошенка покидає нардеп
 23 січня , 16:32 9
Аеропорт "Бориспіль" не хоче приймати лоукост-компанії і пропонує альтернативу
 20 квітня , 14:23
Лещенко назвав аудитора НАБУ самозванцем
 14 березня , 20:07
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук