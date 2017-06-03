На похороні жертв сутичок у Кабулі пролунали три вибухи, є загиблі

Сьогодні, 3 червня, в Афганістані на похороні жертв сутичок між поліцією і протестувальниками в Кабулі пролунало декілька вибухів, загинули щонайменше 20 людей.

Про це пише видання Tolo News.

Також повідомляється, що поранено щонайменше 87 людей.

Вибухи прозвучали в районі Саро Шамолі афганської столиці під час похорону сина заступника спікера сенату Афганістану Саліма Ізадьяра. Він був одним із п’яти загиблих 2 червня, коли антиурядова акція переросла в сутичку з поліцією.

У церемонії похорону брали участь керівники уряду, в тому числі і глава виконавчої влади Абдулла Абдула, сенатори, депутати парламенту, керівники силових структур.

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Протестний рух напередодні пройшов через теракт у Кабулі 31 травня. Тоді загинули майже 100 осіб, поранення отримали більше 500 мирних жителів. Демонстранти вимагали відставки президента, глави виконавчої влади і керівників силових структур, яких вважають неспроможними зупинити насильство.

Під час протестної акції відбулися зіткнення з поліцією. Мітингувальники заявляли, що в результаті обстрілу поліції напередодні загинули 7 демонстрантів. Проте, за даними медиків, жертвами стрілянини поліцейських стали 5 людей, 11 були поранені, серед них і восьмирічна дитина.

Нагадаємо, що у центрі афганської столиці стався кривавий теракт. Вибух прогримів вранці 31 травня у кварталі, де розташовано багато іноземних дип-представництв. За останніми даними, загинули 80 людей. Постраждалих понад 350. Відповідальність за вибух уже взяла на себе "Ісламська держава".