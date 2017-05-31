На Полтавщині другу добу горить сміттєзвалище

У Лубнах, що на Полтавщині, вогнеборці другу добу намагаються погасити пожежу на міському сміттєзвалищі.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Пожежа почалася в ніч на 30 травня. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горіло сміття на площі 1,8 га, а загальна площа сміттєзвалища складає близько 6,7 га.

Рятувальники локалізували пожежу о 9:30. Станом на 22 годину 30 травня ліквідовано 1,6 га. Роботи по гасінню пожежі тривають.

Травмованих та загиблих внаслідок події немає. Причина пожежа наразі встановлюється.

Читайте також: На Полтавщині горить сміттєзвалище