На Полтавщині другу добу горить сміттєзвалище

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У Лубнах, що на Полтавщині, вогнеборці другу добу намагаються погасити пожежу на міському сміттєзвалищі.
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Пожежа почалася в ніч на 30 травня. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горіло сміття на площі 1,8 га, а загальна площа сміттєзвалища складає близько 6,7 га.
Рятувальники локалізували пожежу о 9:30. Станом на 22 годину 30 травня ліквідовано 1,6 га. Роботи по гасінню пожежі тривають.
Травмованих та загиблих внаслідок події немає. Причина пожежа наразі встановлюється.
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