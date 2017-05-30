На Полтавщині собаки ледь не загризли трирічну дитину

Трагедія сталась у селі неподалік Полтави. Трирічний хлопчик у важкому стані в лікарні. Медики запевнили, що зробили все можливе і сподіваються, що вдасться зберегти зір хоч на одне око.

Після шестигодинної операції трирічний Артемко все ще почувається зле. Постійно скаржиться на біль, плаче і має підвищену температуру. Хлопчика оперували три бригади хірургів.

Проведена передопераційна підготовка, а потім виконана операція, яку починали хірурги, обробка ран. Потім щелепно-лицеві хірурги, бо там була пошкоджена слюнна залоза. А потім офтальмологи бо пошкоджене око. Зараз позитивна динаміка, стан дитини покращується, і ми надіємося, що дитина одужає. Інша справа наскільки відновиться зір, важко сказати,

– сказав завідувач дитячого хірургічного відділення ОДКЛ Микола Гриценко.

Напередодні Артемка до себе забрала бабуся. Разом із сестрою поралась вдома, хлопчик у цей час грався на вулиці, коли на нього напали собаки.

За словами матері хлопчика, собака не був бродячим. А сусід переконує – у нього маленький собака, який просто не здатен напасти на людину.



Що за собака покусав хлопчика – з'ясовують правоохоронці. Якщо встановлять власника собаки – покарають.



Тим часом, на хлопчика чекає складне і тривале лікування. Місцева влада уже виділила родині 10 тисяч гривень. Лікарі ж сподіваються, що Артемку вдасться зберегти зір хоча б на одне око.

Читайте також: Чотирилапий герой. Собака врятував життя двох бійців