На популярному турецькому курорті трапився землетрус: відео

На узбережжі Егейського узбережжя Бодруму в південно-західній частині Туреччини трапився землетрус магнітудою 5,3.

Про це повідомляє Reuters.

Підземні поштовхи зафіксували у 15 кілометрах на південний схід від Бодруму.

Дані про можливі руйнування і постраждалих поки не відомі.

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Бодрум – популярний курорт для іноземців у літні місяці.