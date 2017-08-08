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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

На популярному турецькому курорті трапився землетрус: відео

13:38, сьогодні 887 Читать новость на русском
Бодрум
Бодрум / Фото з відкритих джерел

На узбережжі Егейського узбережжя Бодруму в південно-західній частині Туреччини трапився землетрус магнітудою 5,3.

Про це повідомляє Reuters.

Підземні поштовхи зафіксували у 15 кілометрах на південний схід від Бодруму.

Дані про можливі руйнування і постраждалих поки не відомі.

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Бодрум – популярний курорт для іноземців у літні місяці.

Теги: Землетрус Туреччина
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