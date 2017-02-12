На престижному кінофестивалі підтримали Олега Сенцова

На одному з найпрестижніших кінофестивалів Європи "Берлінале" влаштували акцію на підтримку Олега Сенцова.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина посла України в Німеччині Андрія Мельника Світлана.
Вчора, 11 лютого, на фестивалі відбулася прем'єра документального фільму "Процес. Російська держава проти Олега Сенцова" режисера Аскольда Курова. На показі був аншлаг, а глядачі влаштували флешмоб. Вони вимагали від Росії звільнити українського режисера, якого незаконно утримують за ґратами.
Прем'єру відввідали і члени журі "Берлінале", а також депутати з Бундестагу.
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Нагадаємо, у Росії українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі.