На прихильників блокади вже "чекають" на вокзалі у Костянтинівці, – ветеран АТО

За інформацією прихильників блокади, у Костянтинівці, що на Донеччині, представники правоохоронних органів очікують на прибуття активістів і планують перешкодити їхньому приїзду на редут у Кривому Торці, який було розігнано силовиками у понеділок.

Про це у коментарі журналісту сайту "24" розповів ветеран батальйону "Донбас" із позивним "Шрек".

"Таких як я, дуже багато. Ми планували від’їхати на потязі в Костянтинівку о 20:23, але нам з Бахмута хлопці передзвонили, сказали, що нас в Костянтинівці на вокзалі вже "чекають", – зазначив боєць.

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За його словами, більшість осіб, які перебували на редуті у Кривому Торці були добровольцями-ветеранами із батальйону "Донбас".

Нагадаємо, 13 березня поліція та СБУ захопили редут блокувальників у Кривому Торці та затримали 43 "людей зі зброєю".