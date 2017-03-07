На Прикарпатті зробили виставку копій унікальних плащаниць

Колекцію унікальних давніх копій плащаниць презентували у прикарпатському Галичі. 19 старовинних копій плащаниць експонували у Національному заповіднику "Давній Галич", що на Прикарпатті.

Щоб зібрати плащаниці в єдиному місці, науковці провели експедицію храмами усього Галицького району. Давні святині, яким понад дві сотні років, експонували у Національному заповіднику "Давній Галич", що на Прикарпатті.

Під час експедиції, яка тривала ще взимку, науковці відшукали унікальні роботи галицьких майстрів, створені з кінця 18 до початку 20 століття. Час для виставки обрали невипадково, адже саме в період Великого посту плащаниця має особливе значення.

Це є фактично святині кожної парафії, кожного села, тому що тільки раз в рік люди мають можливість оглянути і доторкнутися до плащаниці, яка символізує тіло Христове у гробі,

– повідомив старший науковий співробітник Нацзаповідника Андрій Стасюк.

Галицькі майстри часто мали європейську освіту, тому до набутих знань додавали ще й особливого місцевого колориту. Окрім духовного значення, копії плащаниць мають і неабияку мистецьку цінність.

Виставка діятиме до 4 квітня. Більшість реліквій перед Страсною п’ятницею повернуть до храмів, а деякі залишаться у фондах заповідника.

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