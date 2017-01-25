На протестах проти Трампа бачили одного з його родичів: з’явилось фото

На акціях протесту проти призначення та політики новообраного президента США Дональда Трампа помітили одного з членів його родини.

У впливово зятя Трампа Джареда Кушнера є молодший брат Джошуа.

На відміну від свого брата, Джошуа уникає публічності і не підтримує Дональда Трампа. Саме його бачили на одній із акцій протесту, які прокотились США одразу після інавгурації Трампа, пише The Sunday Times.

21 січня чоловіка, схожого на 31-річного Джошуа Кушнера бачили на жіночому марші проти новообраного президента США у Вашингтоні.

Jared Kushner’s Brother Was at the Women’s March on Washington https://t.co/linv5lE3uF pic.twitter.com/ZzGurcSEAl — Jessica Sidman (@jsidman) 22 січня 2017 р.

Another #WomensMarch marcher spotted Joshua Kushner, asked if he was Jared's brother. He (reluctantly) admitted yes, said he was "observing" pic.twitter.com/2ppR0mWV6B — Jessica Sidman (@jsidman) 22 січня 2017 р.

До слова, Кушнер-молодший зустрічається із супермоделлю Карлі Клосс, яка публічно виступала у підтримку кампанії Гілларі Клінтон. На підтримку Демократичної парті США вони навіть надали 100 тисяч доларів.

Спікер Джареда Кушнера, який одружений із Іванкою Трампа, зазначив, що той любить свого брата незалежно від розбіжностей у політичних поглядах, і не хоче говорити про його вибір нічого поганого.

Що цікаво, предки Джареда і Джошуа Кушнера були родом з України.