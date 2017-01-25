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На протестах проти Трампа бачили одного з його родичів: з’явилось фото

23:14, 24 січня 664 Читать новость на русском
Джошуа Кушнер зустрічається з супермоделлю Карлі Клосс
Джошуа Кушнер зустрічається з супермоделлю Карлі Клосс / Getty images

На акціях протесту проти призначення та політики новообраного президента США Дональда Трампа помітили одного з членів його родини.

У впливово зятя Трампа Джареда Кушнера є молодший брат Джошуа.

На відміну від свого брата, Джошуа уникає публічності і не підтримує Дональда Трампа. Саме його бачили на одній із акцій протесту, які прокотились США одразу після інавгурації Трампа, пише The Sunday Times.

21 січня чоловіка, схожого на 31-річного Джошуа Кушнера бачили на жіночому марші проти новообраного президента США у Вашингтоні.

До слова, Кушнер-молодший зустрічається із супермоделлю Карлі Клосс, яка публічно виступала у підтримку кампанії Гілларі Клінтон. На підтримку Демократичної парті США вони навіть надали 100 тисяч доларів.

Спікер Джареда Кушнера, який одружений із Іванкою Трампа, зазначив, що той любить свого брата незалежно від розбіжностей у політичних поглядах, і не хоче говорити про його вибір нічого поганого.

Що цікаво, предки Джареда і Джошуа Кушнера були родом з України.

Теги: LifeStyle Дональд Трамп США протести
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