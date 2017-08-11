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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На радість кремлівських агентів, – як Україні реагувати на сплеск польського націоналізму

23:49, 10 серпня 88 Читать новость на русском
Личаківський некрополь
Личаківський некрополь / Фото з вільних джерел

Нинішня провладна політична сила у Польщі значною мірою опирається на підтримку ультраконсервативних кіл: наприклад, нащадків, депортованих у 1940-их роках. Не можна сказати, що це загальна позиція – радше "гра".

Таку думку висловив політолог Максим Михайленко на "Апострофі". Враховуючи ситуацію й роль Польщі у зовнішній політиці стосовно України, не слід реагувати дзеркально й з емоціями. Слід, як Україна переважно і робить, реагувати максимально зважено, коректно й дипломатично.

Слід також пам'ятати, що багато працівників Українського інституту національної пам'яті схожі на польських колег своїми позиціями щодо того, "як має бути правильно". Тому що український інститут фактично повністю скопійований з польського – просто останній, на додачу, ще й володіє повноваженнями спецслужб. І саме тому подібне загострення немає не тільки сенсу, а й доцільності, адже в України й Польщі один спільний ворог – і це Росія, чиї агенти з радістю ставлять ноги в двері таких конфліктів.

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Це доволі двостороння ситуація, якої не уникнути. Але Україні слід надалі дотримуватися необхідної лінії. Адже за часів Кучми й Квасневського, Ющенка й Качинського було зроблено багато кроків задля спільного примирення: поховання "орлят" на Личакові, взаємні вибачення стосовно Волинської трагедії.

Тому можна зробити висновок, що всі ці жести з боку Польщі – не більше, аніж "фішка" провладної партії, з якою слід просто змиритися.

Теги: Новини політики Новини України Україна – Польща Польща Історія Російська пропаганда
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