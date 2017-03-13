На редут блокувальників прибув спецназ СБУ

Активісти блокади торгівлі з окупованими територіями встановити зв'язок з редутом "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці. Інформація про штурм не підтверджується.

Про це повідомили у штабі блокади.

При цьому відомо, що на редут прибула спецгрупа СБУ під командуванням майора Остафейчука. У складі групи були також БТР та кілька мікроавтобусів.

"Йде перевірка документів і фотографування. Старший групи СБУ розповідає казки що проводить "антитерористичну операцію" яка ніяк не пов'язана з Блокадою", – йдеться у повідомленні.

Про таку ж перевірку повідомили активісти у Бахмуті. Там раніше також прибула група, щоправда це були представники спецназу поліції.

Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що на редуті "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці розпочався штурм. Там повністю відключили мобільний зв'язок, потім до табору редуту заїхали невідомі на БТРах.