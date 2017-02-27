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На ремонт доріг у Києві цьогоріч закладено лише десяту частину від необхідної суми, – експерт

23:13, сьогодні 27 Читать новость на русском
Українські дороги
Українські дороги / www.expres.ua

У цілому на ремонт доріг на 2017 рік в столиці заплановано витратити приблизно 2 мільярдів гривень. Це десята частина тих коштів, які необхідні. Зрозуміло, що цих грошей буде недостатньо, щоб якісно і в повному обсязі виконати дорожні роботи.

Про це розповів Віктор Медвідь, експерт з транспортних питань сьогодні на прес-конференції: "Дев'яносто відсотків столичних доріг потребують ремонту: куди йдуть бюджетні гроші?"

У ці заплановані 2 мільярда гривень входить також корупційна складова будівництва і ремонту доріг в Україні. Вона складає, як правило, 20-30%. Відповідно, уже виходить орієнтовно 1,4 мільярда. Плюс питання пов’язані, власне, з неефективністю будівельних робіт, які йдуть не в сезон, з порушеннями тощо. Це ще порядку 30% ефективності, – наголосив він.

Окрім корупційної складової при будівництві та ремонті доріг, каже Медвідь, відбувається фізичне розкрадання матеріалів, використання їх не за цільовим призначення тощо.

Для порівняння, від необхідних 20 мільярдів гривень на ремонт доріг у Києві, ефективно використаних грошових коштів отримуємо приблизно один мільярд. Це 5% від необхідного.

Тому, на думку експерта, ремонт доріг в цьому році закінчиться ремонтом лише центральних доріг, а спальні райони, невеличкі вулички – залишаться в тому вигляді, в якому вони є.

Не можна говорити про те, що дороги стануть кращими. Дороги відновляться до такого ж рівня, як були в минулому році,
– сказав Медвідь.

Він нагадав, що експлуатація доріг повинна становити від 10 до 25 років в залежності від класу дороги. Однак, зважаючи на рівень бюджетного фінансування і коефіцієнт виходу із ладу доріг, в Україні спостерігається тенденція до погіршення загального стану доріг.

Читайте також: Кошти на ремонт столичних доріг можуть роздерибанити в сторону Лівобережної, – експерт

Теги: гроші Україна Київ Транспорт Корупція
Джерело: 24 канал
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