На Рівненщині затримали головного лісничого: хабарів на десятки тисяч євро

На Рівненщині за підозрою в корупції затримали головного лісничого області та вісьмох директорів лісгоспів.

Про це у Facebook повідомив керівник МВС Арсен Аваков. За його словами, директори лісгоспів платили своєму керівництву десятки тисяч євро хабарів, щоб безперешкодно проходити різні перевірки.

У руки силовиків потрапив колишній керівник управління лісового та мисливського господарства області та тимчасово виконуючий обов'язки начальника цього ж управління.

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Під час спецоперації на гарячому впіймали вісьмох директорів лісгоспів. Вони підготували хабар у розмірі 15 тисяч євро та 5 тисяч доларів, щоб приховати порушення у своїй роботі.