  • укр
  • рус
01:49
5 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові пункти обігріву. Справа Євромайдану
Випуск новин
22:22, 4 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

На Різдво між Києвом та Львовом курсуватиме додатковий потяг

23:39, 4 січня 147 Читать новость на русском
Інтерсіті+
Інтерсіті+ / Укрінформ

ПАТ "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд між Києвом та Львовом на 8 і 9 січня.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

У зв'язку з підвищеним попитом на перевезення пасажирів на різдвяні свята призначається додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 745/746 сполученням Дарниця – Львів – Дарниця. З Києва і Львова поїзд вирушить 8 і 9 січня 2017 року,
– мовиться в повідомленні.

Читайте також: Подорожуємо Україною: карта нових маршрутів Укрзалізниці

Наголошується, що швидкісний потяг здійснить рейс за наступним графіком руху: відправлення зі станції Дарниця о 12:00, зі станції Київ-Пасажирський – о 12:24 і прибуватиме до Львова о 17:43.

Теги: Україна Укрзалізниця залізниця Транспорт Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Культурная жизнь в
4 січня, 22:32 Культурная жизнь в "ЛНР": заслуженные местные и гастролеры неизвестные
Ольга Черненко 745
На Заході країни вирують сильні снігопади, вбивчий грип
4 січня, 22:02 На Заході країни вирують сильні снігопади, вбивчий грип "косить" українців, – головне за добу
2270
Які нові автомобілі купували українці у 2016 році: цікава статистика
4 січня, 21:00 Які нові автомобілі купували українці у 2016 році: цікава статистика
2 4084
США vs Росія: перезавантаження чи холодна війна?
4 січня, 19:02 США vs Росія: перезавантаження чи холодна війна?
Інна Жолобович 2504
Зіскочити з російської газової голки: як змінювалось споживання блакитного палива в Україні
4 січня, 18:03 Зіскочити з російської газової голки: як змінювалось споживання блакитного палива в Україні
7 2587
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У Києві пара випала з балкону під час сексу, – ЗМІ
8 липня 2016 , 16:47 109
Український програміст таємниче загинув у горах Нової Зеландії
23 листопада 2016 , 12:44
Чому ворог обстрілює українських військових у Авдіївці
 23 жовтня 2016 , 20:36
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук