На Різдво між Києвом та Львовом курсуватиме додатковий потяг

ПАТ "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд між Києвом та Львовом на 8 і 9 січня.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

У зв'язку з підвищеним попитом на перевезення пасажирів на різдвяні свята призначається додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 745/746 сполученням Дарниця – Львів – Дарниця. З Києва і Львова поїзд вирушить 8 і 9 січня 2017 року,

– мовиться в повідомленні.

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Наголошується, що швидкісний потяг здійснить рейс за наступним графіком руху: відправлення зі станції Дарниця о 12:00, зі станції Київ-Пасажирський – о 12:24 і прибуватиме до Львова о 17:43.