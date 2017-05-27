На саміті G7 заговорили про додаткові санкції проти Росії

Лідери "Великої сімки" не виключають введення додаткових санкцій проти Росії через її агресивні дії в Україні.

Як йдеться у підсумковій декларації саміту G7, тривалість санкцій проти Росії прив’язана до виконання нею зобов’язань у рамках Мінських угод.

"Санкції можуть бути згорнуті, якщо Росія виконає свої зобов’язання. Однак ми також готові в подальшому вживати додаткові заходи з метою збільшити фінансові втрати Росії, якщо її дії того вимагатимуть", – йдеться в декларації.

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Крім того, G7 підтвердила відданість політиці невизнання анексії Криму і також повну підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

До слова, Президент України Петро Порошенко закликав лідерів "Великої сімки" не дати Москві жодних шансів на продовження своєї агресивної політики щодо України, згадавши історію, проявивши мудрість і далекоглядність.