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На саміті НАТО питання Росії навмисно не обговорюватиметься, – Times

16:10, сьогодні 274
Російське питання знімається з порядку денного саміту НАТО
Російське питання знімається з порядку денного саміту НАТО / AvtoInsider.com

На саміті НАТО, який відбудеться 25 травня у Брюсселі і в якому вперше візьме участь президент США Дональд Трамп, планують обговорити питання боротьби з тероризмом та витрат на оборону, але "російське питання" знімається з порядку денного засідання глав країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Це може бути пов'язано з тим, що лідерам НАТО є незрозумілою позиція Трампа щодо Росії, повідомляє Times.

Читайте також: Учасники саміту НАТО скорочують свої промови, аби Трамп їх запам'ятав, – Foreign Policy

Колишній британський постійний представник при Альянсі Адам Томсон, вважає, що "питання Росії наразі дуже складне для обговорення – частково через те, що ніхто не знає позицію Трампа".

Проте на цій зустрічі європейські партнери очікують почути від Трампа обіцянку щодо абсолютної підтримки статті статуту НАТО про колективну оборону, йдеться у статті. Наразі для країн-учасниць Альянсу склалася дуже нестандартна ситуація: "вони не впевнені, що Вашингтон допоможе у разі нападу на них", вважає британський дипломат.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп із дводенним візитом прибуде до Бельгії, де відбуватиметься саміт НАТО.

Теги: Політика НАТО Дональд Трамп Москва
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