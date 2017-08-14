На що Німеччина виділить українцям 10 мільйонів доларів

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Німецьке товариство інвестицій та розвитку передасть 10 мільйонів доларів, які будуть спрямовані на підтримку малого і середнього бізнесу в Україні.
Про це повідомило посольство ФРН в Україні, передає видання "Deutsche Welle".
Довгострокове фінансування Україна здобуде за допомогою фонду "Emerging Europe Growth Fund III". Вкладати кошти будуть в ІТ, легку та харчову промисловість, а також підприємства електронної торгівлі та охорони здоров'я.
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"Цією участю Німеччина зміцнює свою позицію як однієї з найважливіших країн походження іноземних інвестицій в українську економіку. Участь Німеччини є сигналом для інших приватних та інституціональних інвесторів", – зазначили представники посольства.
Німецький фонд вибиратимуть для інвестицій малі та середні підприємства, що потребують капіталовкладення. Це сприятиме розвитку бізнесу в Україні та створення нових робочих місць. З часом сума інвестиції може скласти до 150 мільйонів доларів.