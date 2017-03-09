09:55
9 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, 8 березня
Вєсті.UA
20:40, 8 березня
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, 8 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Публічні слухання в Конгресі США.
Випуск новин
22:17, 8 березня
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

На що здатні міські голови для збереження своїх посад: резонансне розслідування

09:41, сьогодні 111 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Слідство.Інфо" – суддю Октябрського районного суду Полтави Ларису Гольник, яка намагалась викрити факт неправомірної винагороди за вирішення судової справи мера Полтави, виживають з роботи.

У 2014 році до Гольник направили справу мера Полтави Олександра Мамая, якого звинувачували у конфлікті інтересів при виділенні землі своїй падчерки Ірині Климко. Вважалось, що це корупційне правопорушення, після розгляду якого повинно було розглядатись питання про усунення голови міста з посади та можливість призначення дострокових виборів.

Мер не з'являвся на слухання, тому судовий процес затягувався. Невдовзі до Гольник прийшов заступник міського голови Полтави Дмитро Трихна з пропозицією вирішити всі проблеми. Суддя не погодилась брати хабара та взялася за викриття корупційного правопорушення. Гольник звернулася до правоохоронних органів та повідомила про намір її підкупу.

Суддя зафіксувала розмови із заступником голови міста та самим очільником Полтави з відвертими схиляннями до хабарництва, проте справа обернулася проти самої Гольник.

Як покарали чесну суддю за намір вирішити справу за законом – дивіться у розслідуванні.

Теги: Україна гроші Кримінал Судді Слідство.Інфо Полтава Хабар Корупція
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Жизнь на Донбассе: вы правда думаете, что когда-то может быть как раньше?
сьогодні, 08:25 Жизнь на Донбассе: вы правда думаете, что когда-то может быть как раньше?
Ольга Черненко 1580
Как прощаться с кумиром: Вуди Аллен
8 березня, 22:01 Как прощаться с кумиром: Вуди Аллен
Дмитро Бєлобров 3669
Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
8 березня, 19:01 Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
Настя Сукач 3015
Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
8 березня, 17:30 Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
Ірина Полицька 1914
Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
8 березня, 17:01 Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
Павло Шехтман 3841
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Бойовик "ЛНР" розповів, як терористи обстрілювали Луганськ заради паніки
 29 листопада 2016 , 13:51 1
Біатлон. Жіноча збірна України повторила досягнення чоловіків
 12 січня , 16:47
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
Шевченковий маршрут: що відвідати і подивитися у Кобзареві дні
 сьогодні , 10:04
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук