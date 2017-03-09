На що здатні міські голови для збереження своїх посад: резонансне розслідування

У свіжому випуску програми "Слідство.Інфо" – суддю Октябрського районного суду Полтави Ларису Гольник, яка намагалась викрити факт неправомірної винагороди за вирішення судової справи мера Полтави, виживають з роботи.

У 2014 році до Гольник направили справу мера Полтави Олександра Мамая, якого звинувачували у конфлікті інтересів при виділенні землі своїй падчерки Ірині Климко. Вважалось, що це корупційне правопорушення, після розгляду якого повинно було розглядатись питання про усунення голови міста з посади та можливість призначення дострокових виборів.

Мер не з'являвся на слухання, тому судовий процес затягувався. Невдовзі до Гольник прийшов заступник міського голови Полтави Дмитро Трихна з пропозицією вирішити всі проблеми. Суддя не погодилась брати хабара та взялася за викриття корупційного правопорушення. Гольник звернулася до правоохоронних органів та повідомила про намір її підкупу.

Суддя зафіксувала розмови із заступником голови міста та самим очільником Полтави з відвертими схиляннями до хабарництва, проте справа обернулася проти самої Гольник.

Як покарали чесну суддю за намір вирішити справу за законом – дивіться у розслідуванні.