На школяра впала бетонна плита на Черкащині
00:01, сьогодні 132 Читать новость на русском
Восьмикласник отримав страшні травми, зокрема черепно-мозкову. Лікування хлопця триватиме 6–7 місяців.
За словами міського голови Олександар Гайдая, кооператив перепродав будинок, де травмувався підліток, в приватне володіння Володимиру Тарасенку. Хто сьогодні власник будівлі, чиновники виявити не можуть.
Восьмикласник перебуває в лікарні з численними травмами, зокрема хлопець має переломи кісток тазу, передпліччя та плечової кістки.
Наразі за фактом травмування підлітка вже відкрито кримінальне провадження. Якщо ж власника недобудови таки знайдуть, йому загрожує до 3 років обмеження волі.
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Джерело: 24 Канал
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