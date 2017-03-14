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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

На школяра впала бетонна плита на Черкащині

00:01, сьогодні 132 Читать новость на русском

Восьмикласник отримав страшні травми, зокрема черепно-мозкову. Лікування хлопця триватиме 6–7 місяців.

За словами міського голови Олександар Гайдая, кооператив перепродав будинок, де травмувався підліток, в приватне володіння Володимиру Тарасенку. Хто сьогодні власник будівлі, чиновники виявити не можуть.

Восьмикласник перебуває в лікарні з численними травмами, зокрема хлопець має переломи кісток тазу, передпліччя та плечової кістки.

Наразі за фактом травмування підлітка вже відкрито кримінальне провадження. Якщо ж власника недобудови таки знайдуть, йому загрожує до 3 років обмеження волі.

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Теги: Україна Черкаси Лікування Діти
Джерело: 24 Канал
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