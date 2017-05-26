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На Сицилії стартує саміт G7

08:26, сьогодні 591 Читать новость на русском
G7
G7 / Getty Images

У сицилійському місті Таорміна з 26 по 27 травня відбуватиметься саміт країн Великої сімки, говоритимуть на ньому у тому числі і про Україну.

У саміті візьмуть участь канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент США Дональд Трамп, очільник Франції Еммануель Макрон, японський прем'єр Сіндзо Абе, глава британського уряду Тереза Мей і прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні.

Також на саміті будуть присутні представники МВФ та ЄС.

Через теракт у Манчестері саміт посилено охороняють – містечко патрулюють близько 7 тисяч правоохоронців.

Читайте також: Перед самітом G7 Порошенко поговорив з Трюдо: вимагав тиску на Росію

Додамо, до клубу Велика сімка входять США, Італія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Канада та Японія.

Нагадаємо, у саміті візьме участь президент США Дональд Трамп.

Теги: Політика США
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