На Сицилії заарештували одного з найнебезпечніших кримінальних босів в Італії

В Італії карабінери заарештували ватажка збройного крила мафіозного клану Santapaola Андреа Ніццу, розшукуваного з 2014 року.

Ніццу разом з 2 приятелями затримали в Віагранде (регіон Сицилія) за наводкою його брата Фабріціо, який погодився співпрацювати зі слідством, повідомляє DW з посиланням на італійське агентство ANSA.

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30-річний Андреа Ніцца входить в список 100 найбільш небезпечних італійських злочинців, яких розшукує поліція.

Злочинець займався міжнародною торгівлею наркотиками. У 2014 році відносно наркобарона винесли вирок - шість років і вісім місяців за ґратами. Однак ватажкові мафіозного угрупування вдалося втекти.