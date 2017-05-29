На сміттєзвалищі під Києвом знайшли сховок з боєприпасами

У селі Юрівка, що на Київщині, правоохоронці на території сміттєзвалища знайшли сховок з великою кількістю набоїв та гранат.

Про це повідомили на офіційному сайті ГУ Нацполіції у Київській області. Небезпечну схованку виявили місцеві жителі. Небезпечна "знахідка" Правоохоронці вилучили велику кількість патронів, вибухові речовини, предмети, схожі на реактивні протитанкові гранатомети. Предмети вилучили у якості речових доказів Поліцейські встановлюють походження боєприпасів. Особам, причетним до цього, загрожує до семи років позбавлення волі. Поліцейські вилучили 8 предметів, схожих на реактивні протитанкові гранати Читайте також: В Одесі затримали групу торговців метадоном