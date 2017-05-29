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На сміттєзвалищі під Києвом знайшли сховок з боєприпасами

22:57, сьогодні 288 Читать новость на русском
Вилучені набої
Вилучені набої / Нацполіція

У селі Юрівка, що на Київщині, правоохоронці на території сміттєзвалища знайшли сховок з великою кількістю набоїв та гранат.

Про це повідомили на офіційному сайті ГУ Нацполіції у Київській області.

Небезпечну схованку виявили місцеві жителі.

Небезпечна "знахідка"

Правоохоронці вилучили велику кількість патронів, вибухові речовини, предмети, схожі на реактивні протитанкові гранатомети.

Предмети вилучили у якості речових доказів

Поліцейські встановлюють походження боєприпасів. Особам, причетним до цього, загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліцейські вилучили 8 предметів, схожих на реактивні протитанкові гранати

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Теги: Кримінал Київ Поліція Зброя
Джерело: 24 Канал
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