На "сніданку Пінчука" буде більше західних друзів олігарха, аніж українських, – політолог

Петро Порошенко навряд чи щось втратить, відмовляючись брати участь в Українському ланчі, який в Давосі традиційно організовує Віктор Пінчук.

Таку думку сайту "24" висловив директор Центру суспільних відносин Євген Магда.

На ланчі, вочевидь, буде більше західних, ніж українських друзів Пінчука. Хоча там буде мер Києва Віталій Кличко, але він себе так і не проявив, як якісний політик. Тому може собі дозволити піти на цей захід. Ще там будуть окремі народні депутати, які вважать себе зобов’язаними Пінчуку,

– зазначив Магда.

На переконання політолога, український олігарх після своєї статті у The Wall Street Journal може втратити значну частину людей, з якими він спілкувався протягом тривалого часу.

Нагадаємо, 17-20 січня в швейцарському Давосі проходить Всесвітній економічний форум, в якому бере участь президент Петро Порошенко. Однак він не піде на сніданок, який вже традиційно організовує український бізнесмен Віктор Пінчук.