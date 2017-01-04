На "СТБ" прокоментували святкування Нового року відомої ведучої з Путіном

Гендиректор телеканалу "СТБ" Володимир Бородянський прокоментував прихильність ведучої програми "Все буде смачно" Алли Ковальчук до Росії та Володимира Путіна.

Про це керівник групи StarLightMedia написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я хочу сказати, що право на свободу вираження поглядів – невід'ємне право громадянина вільної країни, це фундаментальне право лежить в основі демократичної країни, яку ми з вами будуємо", – наголосив він.

Також він додав, що ворогами Росія та Україна стали через Кремль, тож будь-які розмови на тлі відносин між країнами може викликати біль.

Мені дуже шкода, що ми своїми діями викликали біль у частини суспільства. Я докладу максимум зусиль, щоб у нас вдома, в Україні, ніколи не викликати таких почуттів,

– зазначив Бородянський.

Нагадаємо, ведуча передачі "Все буде смачно" Алла Ковальчук вирішила Новий рік зустріти під привітання президента Росії Володимира Путіна, чим дуже розгнівала українців.