На "СТБ" відреагували на скандальну програму з російським військовим, який воював на Донбасі

Після того, як в ефірі українського телеканалу "СТБ" вийшла програма за участі російського військового, який був учасником війни на сході України, на телеканалі вирішили прийняти певні міри.

За словами голови правління ЗАТ "ММЦ – СТБ" Володимира Бородянського, було прийнято рішення припинити показ програми "Битва екстрасенсів" виробництва російського телеканалу ТНТ та звільнити співробітників, які допустили вихід програми в ефір.

Росія і Україна, з вини Росії, ворогують, російські військові присутні на Донбасі, Росія анексувала Крим. Показ даної програми з моральної точки зору неприпустимий. Мені соромно. Я приношу свої вибачення телеглядачам,

– написав Володимир Бородянський.

Нагадаємо, в ефірі телеканалу "СТБ" вийшло шоу "Битва екстрасенсів" за участю російського військового, який воював на Донбасі.



Слід зазначити, що це не вперше, коли телеканал СТБ виявляється замішаним у скандалі, пов’язаним з Росією. Раніше популярна ведуча з цього телеканалу зустріла Новий рік з Путіним і росіянами, що викликало обурення в українців.