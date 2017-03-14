На супутнику Сатурна може існувати життя, – вчені

На супутнику Сатурна Енцеладі вчені знайшли докази існування теплого океану, що може свідчити про наявність життя.

Про це відкриття повідомили на Nature Astronomy.

Міжнародна група вчених відкрила інтенсивне теплове випромінювання, яке поступає з надр супутника. За оцінками, його джерело розташоване в 30-50 кілометрах на північ від "тигрових борозен" супутника Сатурна.

Наявні дані вказують, що на глибині кількох кілометрів під поверхнею південного полюса місяця може розташовуватися величезний океан рідкої води.

Такі вражаючі висновки дослідники отримали з аналізу даних, проведених 6 листопада 2011 року науковим інструментом RADAR космічної станції Cassini. Тоді апарат знаходився на відстані близько 500 кілометрів від місяця.

За словами науковців, хімічний склад викидів кріовулканів Енцелада є абсолютно сприятливим для зародження життя, а температура океану може досягати до 90 градусів за Цельсієм.

До слова, супутник Енцелад, як і супутник Юпітера Європа або Марс, вважаються одними з найбільш ймовірних місць зародження позаземного життя в Сонячній системі.

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