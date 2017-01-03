На свята в Україні прогнозують різке похолодання та погіршення погоди

За прогнозами Укргідрометцентру, 6-7 січня в Україні очікується різке зниження температури у зв'язку з вторгненням арктичного повітря.

За даними ДСНС, 6-7 січня вночі до 13-19° морозу у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській областях, місцями до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу.

В Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській області вночі та вдень до 7-13° морозу, в Криму та Приазов'ї до 0-6° морозу.

У Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму часом сніг (в Криму та Приазов'ї з дощем), місцями сильні снігопади, хуртовини, посилення вітру 15-22 м/с.

8-9 січня в Україні утримається холодна погода, проте опади на півдні та сході послабшають і припиняться. В Карпатах прогнозують до 31° морозу вночі.

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