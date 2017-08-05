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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На телятку знайшли сценічний образ лідера групи Kiss: фото

04:17, сьогодні 1082 Читать новость на русском
Лідер рок-групи Kiss Джин Сіммонс
Лідер рок-групи Kiss Джин Сіммонс

В американському місті Керрвілл знайшли теля, у якого забарвлення морди нагадує сценічний образ фронтмена рок-групи Kiss Джина Сіммонса.

На схожість звернули увагу навіть світові ЗМІ, зокрема, ВВС.

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Видання пише, що теля на прізвисько Джині народилося на одному з ранчо міста 28 липня. Знімок тваринки опублікували на сторінці туристичного агентства Hill Country Visitor в Facebook. Компанія займається залученням гостей у округ Техас Хілл.

Співробітники фірми позначили у публікації Сіммонса і пожартували, що він став батьком. Сам музикант відреагував на повідомлення в соцмережі і погодився, що справді є схожість.

Теги: LifeStyle Курйозні новини світ тварин
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