На території атомної станції знайшли вцілілу ядерну боєголовку часів Другої світової

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Її виявили працівники, що будують автостоянку на території станції "Фукусіма" в Японії.
Припустили, що бомбу довжиною 89 сантиметрів скинули США, пише ВВС. Наразі ж станцію намагаються вивести з експлуатації через пошкодження реактора землетрусом і цунамі 2011 року.
Той випадок став найбільшою ядерною аварією після Чорнобильської катастрофи 1986 року, а десятки тисяч людей евакуювали, хоча, на щастя, жодних жертв тоді не було.
Читайте також: Новий ядерний світ КНДР, – невтішні дані експертів про реальні можливості Пхеньяну