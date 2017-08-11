На території атомної станції знайшли вцілілу ядерну боєголовку часів Другої світової

Її виявили працівники, що будують автостоянку на території станції "Фукусіма" в Японії.

Припустили, що бомбу довжиною 89 сантиметрів скинули США, пише ВВС. Наразі ж станцію намагаються вивести з експлуатації через пошкодження реактора землетрусом і цунамі 2011 року.

Той випадок став найбільшою ядерною аварією після Чорнобильської катастрофи 1986 року, а десятки тисяч людей евакуювали, хоча, на щастя, жодних жертв тоді не було.

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