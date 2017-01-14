На Тернопільщині пожежа в лікарні евакуювали понад 100 пацієнтів

Вранці 14 січня у теребовлянській районній лікарні, що на Тернопільщині, спалахнула пожежа.

Як повідомляють надзвичайники, приблизно о 9:11 їм надійшло повідомлення про задимлення, яке переросло в пожежу у підвальному приміщенні медзакладу. Попри незначну площу загорання (4 метри квадратні) важкохворих пацієнтів, відвідувачів та персонал лікарні таки довелось евакуювати. Загалом було евакуйовано 125 людей, загиблих та травмованих немає, а пожежу вдалось загасити. У ДСНС поділились фото з місця пожежі. Читайте також: Масштабна пожежа спалахнула у Сумах: з'явилися фото та відео

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