На Тернопільщині в будинку обвалився балкон, є постраждалі

Пізно ввечері 4 червня у Бережанах, що на Тернопільщині, у старовинному двоповерховому житловому будинку стався обвал міжповерхового балкону.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На момент руйнування на балконі перебували четверо місцевих жителів, двоє з яких впали з конструкції. Вони зазнали травм різної важкості та були шпиталізовані в Бережанську ЦРЛ.

Рятувальники, які прибули на місце обвалу, зуміли вчасно закріпити величезну бетонну плиту, яка відвалилася і могла пошкодити інженерні комунікації.

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Обвал балкону на Тернопільщині