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На торф'яних полях Полтавщини спалахнула масштабна пожежа

15:11, сьогодні 335 Читать новость на русском
Пожежа на Полтавщині
Пожежа на Полтавщині / Фото з вільних джерел

Масштабну пожежу на торф'яних полях Полтавщини рятувальники не можуть загасити другий день.

Про це повідомила прес-служба ДСНС України.

Загоряння трапилось в селі Іванове, що на Полтавщині. Відомо, що зайнялись вогнем поверхневі поклади торфу. Загальна площа пожежі становить 4 гектари.

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Рятувальникам про пожежу повідомили 13 серпня. На місце події прибули 24 працівники ДСНС та 11 одиниць спецтехніки. Наразі ліквідовано 0,5 гектари пожежі.

Теги: Новини України Полтава ДСНС Пожежа
Джерело: 24 Канал
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