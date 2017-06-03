На Троєщині чоловік загинув під колесами трамвая: моторошні подробиці

У Києві на вулиці Закревського чоловік, якому було близько 30 років, загинув під колесами трамвая.

Про це повідомляє ДТП Київ.

"На Закревського трамвай розчавив необережного пішохода. Чоловік близько 30 років. Інформація про загиблу дитину не підтвердилася, – зазначили у групі".

Очевидці додали, що тіло протягло під колесами близько 20 метрів. Воно сильно понівечене.

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