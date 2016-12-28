На ціни на ринку пального в новому році впливатимуть три фактори

На ціни на бензин у 2017 році впливатиме не так новий акциз, як курс долара та ситуація на світових ринках.

Про це пише Наталія Лебідь у статті "Невелика кишеня, або Що подорожчає у 2017-му?".

З курсом долару все зрозуміло – він тягне за собою решту показників. Як кажуть експерти ринку, кожні 10 копійок, на які "підстрибує" долар, автоматично додаються до ціни за літр бензину. З акцизами (непрямими податками, котрі закладаються в ціну товару) теж все ясно. Чим більше акциз – тим вища ціна.

Ухвалюючи державний бюджет на 2017 рік, народні депутати внесли ряд правок до Податкового кодексу. Зокрема, збільшили базові ставки акцизів на бензини, дизельне паливо і скраплений газ. Але на ціну палива для українців це майже не вплине. Адже паралельно з підвищенням базової ставки Верховна Рада скасувала роздрібний акциз з АЗС.

Сумарне податкове навантаження не змінилося, бо з двох акцизів зробили один. А на скраплений газ сумарний акциз навіть став менше, ніж раніше,

– говорить директор консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн.

Проте залишаються іще світові ціни на нафту. Недавні збори ОПЕК вилились у домовленість про зниження видобування нафти, на що відразу ж зреагували спекулянти. Якщо нафти буде менше, то вона, відповідно, стане дорожчою. Очікується, що у 2017-му середня ціна виросте на 10 доларів за барель – з 45 до 55 доларів.

"Ціна, таким чином, поповзе вгору. А, будучи помноженою на хирлявість національної валюти, додасть до вартості літра бензину "зайві" 2-3 гривні", – йдеться у публікації.

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