  • укр
  • рус
00:10
28 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Еліксир молодості Путіна. В Росії палять Біблію
Вєсті Кремля
21:01, 27 грудня
Вєсті.UA. Повернення
Вєсті.UA
20:42, 27 грудня
Політичні підсумки 2016 року: як і які закони приймали депутати
ЦРУ
22:47, 27 грудня
Випуск новин за 23:00: Евакуація ОБСЄ. Прогнози астрологів
Випуск новин
23:48, 27 грудня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На ціни на ринку пального в новому році впливатимуть три фактори

23:42, 27 грудня 236 Читать новость на русском
У 2017 році ціна на бензин суттєво не зміниться
У 2017 році ціна на бензин суттєво не зміниться / Кермо

На ціни на бензин у 2017 році впливатиме не так новий акциз, як курс долара та ситуація на світових ринках.

Про це пише Наталія Лебідь у статті "Невелика кишеня, або Що подорожчає у 2017-му?".

З курсом долару все зрозуміло – він тягне за собою решту показників. Як кажуть експерти ринку, кожні 10 копійок, на які "підстрибує" долар, автоматично додаються до ціни за літр бензину. З акцизами (непрямими податками, котрі закладаються в ціну товару) теж все ясно. Чим більше акциз – тим вища ціна.

Ухвалюючи державний бюджет на 2017 рік, народні депутати внесли ряд правок до Податкового кодексу. Зокрема, збільшили базові ставки акцизів на бензини, дизельне паливо і скраплений газ. Але на ціну палива для українців це майже не вплине. Адже паралельно з підвищенням базової ставки Верховна Рада скасувала роздрібний акциз з АЗС.

Сумарне податкове навантаження не змінилося, бо з двох акцизів зробили один. А на скраплений газ сумарний акциз навіть став менше, ніж раніше,
– говорить директор консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн.

Проте залишаються іще світові ціни на нафту. Недавні збори ОПЕК вилились у домовленість про зниження видобування нафти, на що відразу ж зреагували спекулянти. Якщо нафти буде менше, то вона, відповідно, стане дорожчою. Очікується, що у 2017-му середня ціна виросте на 10 доларів за барель – з 45 до 55 доларів.

"Ціна, таким чином, поповзе вгору. А, будучи помноженою на хирлявість національної валюти, додасть до вартості літра бензину "зайві" 2-3 гривні", – йдеться у публікації.

Читайте також: Турчинов назвав рекордну суму на оборону у бюджеті-2017

Теги: гроші Верховна Рада Фінанси Долар-Гривня Бюджет-2017 Нафта пальне
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Криминальная
27 грудня, 22:35 Криминальная "юстиция" может стать официальной
Андрій Довбенко 920
Дивні
27 грудня, 22:30 Дивні "полонянки" Савченко, Росія вважає Євромайдан "держпереворотом", – головне за добу
990
Перемога-2016: неймовірний успіх українців на Паралімпіаді в Ріо
27 грудня, 21:15 Перемога-2016: неймовірний успіх українців на Паралімпіаді в Ріо
Наталя Сколоздра 1 529
Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
 19 грудня , 10:01 8
Свято для народу: як соцмережі реагують на декларації політиків
 29 жовтня , 17:26 92
"Приватбанк" на кілька днів може призупинити роботу, – журналіст
 18 грудня , 16:08 11
Москва объявила о готовности к мировой войне
6 жовтня , 11:55 14
ЗМІ повідомляють про першу реакцію Росії на ракетні стрільби України поблизу Криму
1 грудня , 09:52 51
Стало відомо, кому Кабмін зменшив плату за газ
 17 грудня , 17:26 2
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук