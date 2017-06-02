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На українських дорогах з'явилися машини з автопілотом

18:07, сьогодні 387 Читать новость на русском
Volvo S90
Volvo S90

Седану Volvo S90 подарували систему, яка вміє утримувати машину в смузі, самостійно повертати і, повідомляти водієві про небезпеку.

Ще пару років тому, в штаб-квартирі компанії Volvo заявили, що до 2020 року вони зможуть створити авто, з вини якого не загине ні одна людина. На календарі 2017 рік, і шведи презентували автомобіль в якому вже встановлено автопілот. Правда, поки що основні функції за контролем авто як і раніше покладені на людину.

Читайте також: Коли електрокар стане дешевшим, ніж авто на бензині: прогнози Bloomberg

Як працюю ці системи і що таке Volvo ХХІ століття – про це розповідають експерти програми "Перша передача" на 24 Каналі.

Теги: Перша передача Volvo
Джерело: 24 Канал
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