На українському курорті масово потруїлися діти

В Очакові, що на Миколаївщині, спалахнуло групове захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей.

Про це з посиланням на Держпродспоживслужбу повідомляє УНІАН.

Зокрема, до інфекційного відділення Очаківської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція середнього ступеню важкості" госпіталізували 6 дітей віком від 7 до 12 років.

Діти прибули на оздоровлення в складі організованої групи дітей-футболістів зі Львівської області та перебувають в закладі санаторного "Укрпрофоздоровниця".

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Як з’ясували спеціалісти, діти харчувалися в їдальні санаторію. Наразі розпочато розслідування спалаху. Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби в Миколаївській області.