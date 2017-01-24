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На Україну подали до Європейського суду через обстріл бойовиками автобусу під Волновахою

01:44, сьогодні 3
Обстріляний автобус під Волновахою
Обстріляний автобус під Волновахою / Подробности

Через два роки після обстрілу пасажирського автобусу під Волновахою, коли загинуло 10 осіб та ще 18 отримало поранення, родичі жертв подали позов до Європейського суду з прав людини на Україну. А також Росію.

Як заявили юристи позивачів з фірми ILF, вони хочуть, в першу чергу, одного: справедливості. В ідеалі – завершення розслідування і покарання винних. І хоча сьогодні, через два роки, надія знайти безпосередніх виконавців вкрай мала, ретельне розслідування могло бути розкрити безліч важливих деталей, які могли б запобігти інші трагедії.

Офіційна причина, по якій не ведеться розслідування, - ймовірне місце, звідки вівся обстріл, знаходиться на непідконтрольній Україні території і слідство не може туди потрапити. Це - універсальна відповідь на багато скарг щодо ведення розслідувань в зоні АТО. Але це і визнання слідчими органами власної неефективності, вважає юрист, що дає офіційний привід подати скаргу до ЄСПЛ.

Ці люди втомилися, вони два роки не отримують ніякої інформації, вони не знають, що робиться державою для з'ясування винних осіб. Вони отримали якісь сміховинні виплати – навіть не від держави, а «депутати скинулися» – і тут питання не в сумі, а в підході, в відсутності системної турботи про цих людей. Скарга до Європейського суду – це, перш за все, спроба звернути увагу на проблему. Не тільки по Волновасі, але взагалі по зоні АТО. Зараз на сайті ЄСПЛ створений спеціальний розділ для жителів Донецької і Луганської областей – такого не робили ні для однієї країни Європи, – розповідає юрист Андрій Кристенко.

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Адвокат Харківської правозахисної групи Наталя Охотнікова каже, що одна тільки їх організація за два з половиною роки подала в ЄСПЛ близько 200 скарг в інтересах людей, які постраждали від військового конфлікту.

Це жертви касетних бомб, мінно-вибухових пристроїв, авіанальоту в Станиці Луганській, снайперів. Важливо, що всі ці справи подаються проти двох держав: Росії і України. Росія відповідальна тому, що вона контролює бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР". Україна ж несе відповідальність за все, що відбувається на її території, за порушення прав своїх громадян,
– заявила Наталя Охотнікова.

По багатьом справам, які розглядає ЄСПЛ, приймається рішення про грошову компенсацію. Часто вважається, що при таких тривалих термінів розгляду це – єдиний привід звернутися зі скаргою до Європейського суду.

"Розгляд справи в ЄСПЛ займе не менше 3 років. Нагадаю, що в нашій судовій системі можна судитися ще довше і нічого не отримати. Виконання рішень європейської інстанції в Україні теж болюче питання, але тут рішення ЄСПЛ – це так званий захищений рядок бюджету", – розповів партнер ILF, керівник судової практики компанії Олексій Харитонов.

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Втім, компенсація – не головна мета родичів постраждалих під Волновахою. За словами Андрія Кристенка, в скарзі поки не йде мова про грошові компенсації – зараз заявникам потрібно, щоб українська правоохоронна система звернула на них увагу і пішла на діалог.

ЄСПЛ – не для того, щоб призначати компенсації. Він створений, щоб привести законодавство країн-підписантів до загальних правил гри. Потрібно міняти законодавство там, де це необхідно, і ефективно розслідувати справи. Біда в тому, що розслідування стали неефективні не з початком конфлікту. Вони такі вже років 15-20", – підсумував Андрія Кристенко.

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Крім справедливості для заявників, рішення по аналогічних позовах надалі можуть допомогти в майбутньому залучити Росію до відповідальності за військовий конфлікт і порушення прав людини.

Теги: Війна на Донбасі Жертви Україна Європейський суд Трагедія у Волновасі
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