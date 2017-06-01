На узбережжі Австралії знайшли рідкісну "рибу без обличчя": фото, відео

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Австралійські вчені знайшли рідкісну рибу біля північного узбережжя острова Тасманія.
Останній раз цей вид риби бачили у 1873 році в Кораловому морі недалеко від узбережжя Папуа — Нової Гвінеї, пише The Guardian.
Рідкісна риба розміром близько 40 сантиметрів, у неї непомітна луска, ніздрі і зябра.
Рідкісна "риба без обличчя"
"Ця маленька рибка виглядає дивною, бо рот насправді розташований в нижній частині тварини так, що, коли дивишся збоку, не можна побачити очі, ніс, зябра або рот. Це виглядає так, як ніби у риби два задніх кінця", – розповів кервник експедиції Тім О ' Хара.
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За словами вченого, це перший випадок, коли рибу помітили в територіальних водах Австралії. Вид, до якого належить знахідка, і його таксономічне положення поки що не описані.