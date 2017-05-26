На V Lviv Media Forum презентували книгу репортажів "Вбити дракона. Українські революції"

У часі другого дня V Lviv Media Forum видавництво Львівського медіафоруму спільно із Школою журналістики УКУ презентували український переклад збірки репортажів польської журналістки та письменниці Катажини Квятковської-Москалевич "Вбити дракона. Українські революції".

Презентація відбулась у форматі public talk авторки та викладача Школи журналістики УКУ Отара Довженком.

Польська школа художнього репортажу є однією із найлегендарніших у Польщі. Книга складається із репортажних текстів, це так звана література факту. Тут описаний період двох українських революцій – від Помаранчевої до Революції гідності,

– сказав під час презентації медіаексперт, автор передмови до книги Отар Довженко.

У книжці зібрані художні репортажі про Україну від Майдану 2004 року до початку війни на Донбасі. Авторка добре знайома із пострадянськими реаліями – довго жила в Україні, Білорусії і Росії.

Я розумію українських людей і події, що тут відбуваються. Саме тому мені було легше писати цю книгу. Однак щоб побудувати для себе внутрішню картину, я зібрала сотні історій. Не всі вони увійшли в книгу, але вони є у мене в комп’ютері, на світлинах і в голові,

– сказала авторка книги Катажина Квятковська-Москалевич.

На українську текст переклав Андрій Бондар, а на обкладинці – графіка Олекси Манна. Видання здійснене за фінансової підтримки MyMedia.

V Lviv Media Forum відбувається за підтримки Національного Фонду на підтримку Демократії NED, Фонду Джермана Маршалла (США), Представництва ЄС в Україні, Посольства США в Україні. Генеральний партнер – інвестиційна компанія Dragon Capital.



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