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На виборах у Нідерландах розум переміг емоції, – експерт

15:49, сьогодні 3 Читать новость на русском
У Нідерландах перемогла проєвропейська партія
У Нідерландах перемогла проєвропейська партія / Телеграф

Однією з причин перемоги проєвропейської Народної партії за свободу і демократію є політика президента Туреччини Ердогана щодо цієї країни.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

Як відомо, на парламентських виборах у Нідерландах перемогла партія прем'єра Марка Рютте, яка підтримує європейські прагнення України.

За словами екперта, Рютте використав конфлікт між Нідерландами і Туреччиною, і голландський виборець злякався. Розум переміг емоції, тому більшість на виборах набрала партія Рютте.

Однак, як вважає Постоловський, навряд чи питання України є для Нідерландів першочерговим, як і для Європи загалом. І в цьому винна, як Україна, так і сама Європа.

"Чи можемо ми сподіватися на ратифікацію парламентом Нідерландів Угоди про асоціацію з Україною і прийняття нас в ЄС? Треба подивитися, чи буде ухвалений в цьому році безвізовий режим для України", – каже експерт.

Наразі це заплановано на літо, але, вочевидь, станеться пізніше. Тому що присутній фактор війни і активізації бойових дій і загалом ускладнення ситуації на Донбасі, – вважає політолог.

До того ж, зазначає Постоловський, Європа негативно сприйняла рішення РНБО про економічну блокаду окупованих територій Донбасу. Є заяви Німеччини, Франції, і представник ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі вже висловив здивування. Тому, на думку експерта, говорити, що у нас все буде добре в стосунках з ЄС, зарано.

Крім того, за словами Сергія Постоловського, Голландія залишається важливим партнером Росії, торгівельні відносини з якою завжди були сильними. І жертвувати ними заради України, вважає він, Голландія не стане.

Думаю, Росія активізує свою європейську політику, щоб Європа натиснула на Україну, і ми почали законодавчі зміни щодо Донбасу. Зокрема, надали йому особливий статус. Київ на це не погодиться. Тоді складеться патова ситуація, коли виникне ризик послаблення санкцій проти Росії окремими країнами. Наприклад, Італією, Іспанією. Можливо, і Нідерландами", – наголосив Постоловський.

Нагадаємо, 11 березня Нідерланди заборонили чартерний рейс глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який мав намір провести агітацію для турків, що живуть у Роттердамі, напередодні конституційного референдуму. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Нідерланди "заплатять" за свої дії щодо турецьких міністрів.

Теги: Україна Нідерланди Політика Україна-Росія Угода про асоціацію
Джерело: 24 Канал
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