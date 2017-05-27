На відео вперше показали макет iPhone 8

В мережі опублікували відео із макетом нового телефону від Apple – iPhone 8.

Ролик з’явився на каналі iVenyaWay. Відео опублікувава скандально відомий Бенджамін Гескін, який прославився своїми суперечливими повідомленнями про майбутні новинки Apple.

Раніше була інформація про те, що на екрані іPhone 8 буде сканер відбитка пальця. Але тепер дані вказують на оптичний, а не ультразвуковий сканер.

Читайте також: iPhone 8: все, що відомо про новий смартфон

Також у новому смартоні має бути незвичне співвідношення сторін: 18,5:9, а не стандартні 16:9. Ймовірно, у новому телефоні будуть інфрачервоні сенсори, які забезпечуватимуть роботу камери і функцій доповненої реальності. Однак за розміром новинка не буде більшою за iPhone 7 із 4,7-дюймовим екраном через безрамковий дисплей.