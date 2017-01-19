На відео зняли готель, який засипала лавина в Італії

В інтернеті опублікували відеозаписи з готелю в італійській провінції Абруццо, який був накритий сніговою лавиною.

Відео оприлюднив італійський телеканал RAI.

На одному з відеороликів видно, як рятувальникам вдається пробратися в будівлю, імовірно, через вікно в даху.

Кадри з іншого ролика демонструють ситуацію вже всередині готелю. На них можна бачити порожні приміщення, а також завали снігу, що потрапили в будівлю.

Нагадаємо, внаслідок землетрусу в італійській провінції Пескара на готель Rigopiano зійшла лавина.