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На відео зняли готель, який засипала лавина в Італії

15:22, сьогодні 385 Читать новость на русском
Готель в Італії
Готель в Італії / Clarin

В інтернеті опублікували відеозаписи з готелю в італійській провінції Абруццо, який був накритий сніговою лавиною.

Відео оприлюднив італійський телеканал RAI.

На одному з відеороликів видно, як рятувальникам вдається пробратися в будівлю, імовірно, через вікно в даху.

Кадри з іншого ролика демонструють ситуацію вже всередині готелю. На них можна бачити порожні приміщення, а також завали снігу, що потрапили в будівлю.

Нагадаємо, внаслідок землетрусу в італійській провінції Пескара на готель Rigopiano зійшла лавина.

Теги: Надзвичайні ситуації
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