На відомому гірськолижному курорті згорів будинок: вражаючі фото

31 січня спалахнула сильна пожежа на полонині Драгобрат, що у Закарпатській області.
Осередком пожежі стало горище одного з приватних двоповерхових дерев’яних садових будиночків, передає прес-центр ДСНС.
Ще до прибуття рятувальників, вогонь перекинувся на інший дерев’яний будиночок.
О 09:30 пожежу вдалося локалізувати та о 12:00 повністю ліквідувати.
Під час інциденту ніхто не постраждав. Остаточна причина та збитки встановлюються.
Фото: Валиль Юращук
Довідка: Драгобрат – відомий гірськолижний курорт у Закарпатській області.
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