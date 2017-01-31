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На відомому гірськолижному курорті згорів будинок: вражаючі фото

15:57, сьогодні 2472 Читать новость на русском
Пожежа на Драгобраті
Пожежа на Драгобраті / Валиль Юращук

31 січня спалахнула сильна пожежа на полонині Драгобрат, що у Закарпатській області.

Осередком пожежі стало горище одного з приватних двоповерхових дерев’яних садових будиночків, передає прес-центр ДСНС.

Ще до прибуття рятувальників, вогонь перекинувся на інший дерев’яний будиночок.

О 09:30 пожежу вдалося локалізувати та о 12:00 повністю ліквідувати.

Під час інциденту ніхто не постраждав. Остаточна причина та збитки встановлюються.

Фото: Валиль Юращук

Довідка: Драгобрат – відомий гірськолижний курорт у Закарпатській області.

Теги: Україна ДСНС Пожежа Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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