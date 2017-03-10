13:14
10 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, 8 березня
Вєсті.UA: Кличко в тумані. Державна таємниця СБУ
Вєсті.UA
21:32, 9 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 11:00: Притулок для Чауса. Подвійне громадянство можновладців
Випуск новин
12:04, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

На вихідних в Україні знову засніжить

13:09, сьогодні 29
Сніг весною
Сніг весною / news.bigmir.net

Похолодання в Україні принесе дощі, мокрий сніг і невеликі морози.

Синоптик Наталія Діденко у своєму Facebook пише, що вже в суботу, 11 березня, температура повітря вдень не перевищуватиме +4+8 градусів тепла. Тепліше буде лише на півдні та південному сході країни – до +10+13 градусів тепла.

На більшості територій температура повітря вночі впродовж вихідних коливатиметься від +1 до +4 градусів тепла. Морози очікуються на заході та сході країни – до -2 градусів морозу.

Мокрий сніг падатиме протягом вихідних у західних областях. Зокрема, опади очікуються і у Карпатах, температура вночі та вдень коливатиметься від -3 градусів морозу до +1 тепла.

На Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі очікуються дощі. Вітряно буде у східних областях та Приазов'ї – до 15-20 м/с.

У Києві субота-неділя будуть холодними. Температура повітря у столиці становитиме у суботу +6+7 градусів, а в неділю – взагалі +4+5 градусів. І дощі, які коливатимуться від невеликих до помірних,
– додала синоптик.

Читайте також: Україну вкриє густий туман: перелік областей

Теги: Україна Погода Негода в Україні Київ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Кооперація – шлях до відродження українського села
сьогодні, 12:04 Кооперація – шлях до відродження українського села
Андрій Гордійчук 361
В Україні зазвучало радіо МАКСИМУМ
сьогодні, 09:00 В Україні зазвучало радіо МАКСИМУМ
1020
Жизнь на Донбассе: про будущее
сьогодні, 08:22 Жизнь на Донбассе: про будущее "республик" и любовь к "армии"
Ольга Черненко 1959
Прокурор без прока. Борьба с коррупцией превратилась в затягивание расследований
сьогодні, 06:05 Прокурор без прока. Борьба с коррупцией превратилась в затягивание расследований
Блог Медіа 877
Якби Тарас Шевченко став нашим сучасником...
9 березня, 20:39 Якби Тарас Шевченко став нашим сучасником...
Дід Панас 557
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Як українські військові відсвяткували новорічну ніч на фронті
 1 січня , 21:48
Готівковий курс валют 16 січня: євро коштує понад 30 гривень, долар близько
16 січня , 20:02
Суд випустив з-під варти лікаря психлікарні, яка катувала пацієнтів
 сьогодні , 12:49
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук