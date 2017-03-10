На вихідних в Україні знову засніжить

Похолодання в Україні принесе дощі, мокрий сніг і невеликі морози.

Синоптик Наталія Діденко у своєму Facebook пише, що вже в суботу, 11 березня, температура повітря вдень не перевищуватиме +4+8 градусів тепла. Тепліше буде лише на півдні та південному сході країни – до +10+13 градусів тепла.

На більшості територій температура повітря вночі впродовж вихідних коливатиметься від +1 до +4 градусів тепла. Морози очікуються на заході та сході країни – до -2 градусів морозу.

Мокрий сніг падатиме протягом вихідних у західних областях. Зокрема, опади очікуються і у Карпатах, температура вночі та вдень коливатиметься від -3 градусів морозу до +1 тепла.

На Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі очікуються дощі. Вітряно буде у східних областях та Приазов'ї – до 15-20 м/с.

У Києві субота-неділя будуть холодними. Температура повітря у столиці становитиме у суботу +6+7 градусів, а в неділю – взагалі +4+5 градусів. І дощі, які коливатимуться від невеликих до помірних,

– додала синоптик.

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