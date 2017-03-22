На випадок війни: шведські депутати вперше за 20 років відпрацювали аварійний сценарій

Шведський парламент у рамках перших за 20 років навчань відпрацював сценарій поведінки на випадок війни.

Про навчання розповів спікер парламенту Швеції Урбан Алін, повідомляє Aftonbladet. Навчання у засекреченому місці проводила так звана воєнна делегація – 50 депутатів на чолі зі спікером, у яких є повноваження замінити парламент у випадку війни чи загрози війни, пише Aftonbladet.

Воєнна делегація має значно ширший мандат на прийняття рішень і організацію дебатів. Це війна, рішення мають прийматися набагато швидше, ніж під час миру,

– розповів Алін.

Навчання проводилися за межами Стокгольма, їх підготовка зайняла півтора року.

Нас відвезли у безпечне місце, де ми змогли відпрацювати ігровий сценарій,

– сказав спікер.

До воєнної делегації мають входити представники лівих, правих і ультраправих партій. Востаннє депутати шведського парламенту проводили подібні навчання у 1997 році. До нових навчань їх спонукало погіршення безпекової ситуації.